Стабільність світової економіки і темпи вакцинації підняли ціни на нафту - подробиці

Світова економіка успішно відновлюється, а разом з нею - ростуть і розцінки на «чорне золото». Сьогодні вранці аналітики відзначили незначне зростання цін на нафтові котирування. Також на розцінки впливає прискорений процес вакцинації.

Станом на 7.53 EEST ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зростає на 0,09%, до 75,49 долара за барель, серпневих ф'ючерсів на WTI - на 0,12%, до 73,40 долара за барель.

Ситуація на ринку продовжує залишатися позитивною для цін на нафту. Економічне відновлення прискорилося, оскільки кампанії вакцинації від ковіду проводяться по всьому світу, і це допомагає збільшити споживання і попит на паливо і скоротити його запаси. Так, за даними Міненерго США, запаси нафти в країні за минулий тиждень знизилися на 7,6 мільйона барелів - до 459,1 мільйона. Аналітики при цьому прогнозували зниження лише на 3,9 мільйона барелів.

Далі в центрі уваги інвесторів буде засідання ОПЕК+, в рамках якого альянс визначить подальші умови угоди. Раніше ЗМІ повідомляли про те, що планується додаткове збільшення ліміту видобутку в серпні.