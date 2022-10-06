США нададуть Україні 55 млн. доларів для підготовки до опалювального сезону в умовах війни

Сполучені Штати виділяють Україні 55 мільйонів доларів для підготовки до майбутнього опалювального періоду на тлі російського вторгнення.
Як повідомляє прес-служба Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), про це заявила його керівниця Саманта Пауер під час візиту до України.
Як повідомляє прес-служба Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), про це заявила його керівниця Саманта Пауер під час візиту до України.
В USAID пояснили, що ця допомога забезпечить ремонт та технічне обслуговування труб та обладнання, що постачає газ до будинків українців, закладів медицини та освіти, а також підприємств у всіх регіонах країни.. Загалом допомога безпосередньо торкнеться близько 7 мільйонів українців у 19 областях країни.
При наданні допомоги першорядна увага приділятиметься тим регіонам, які найбільше постраждали від повномасштабного вторгнення Росії в Україну.. Серед них – Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Одеська, Харківська та Чернігівська області.
При цьому нова допомога буде надана у рамках проекту USAID "Енергетична безпека". Ця програма розрахована на п'ять років і має на меті допомогти Україні створити безпечніший і прозоріший енергосектор, який забезпечує надійне та доступне постачання енергії українцям на тлі зниження залежності від російського газу та електроенергії.
В Агентстві нагадали, що після початку російського вторгнення USAID сприяло Україні поєднання її енергосистеми з європейською, що дозволило країні вперше в її історії експортувати електрику до ЄС.
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