США нададуть Україні 55 млн. доларів для підготовки до опалювального сезону в умовах війни

16:42 06 жовтня Київ, Україна





Як повідомляє прес-служба Агентства Сполучені Штати виділяють Україні 55 мільйонів доларів для підготовки до майбутнього опалювального періоду на тлі російського вторгнення.Як повідомляє прес-служба Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) , про це заявила його керівниця Саманта Пауер під час візиту до України.

"Знаходячись в Україні, Саманта Пауер сьогодні ( 6 жовтня - ред.. ) оголосила про те, що USAID надасть 55 мільйонів доларів США для підготовки інфраструктури теплопостачання країни до зими під час розв'язаної Росією брутальної війни", - йдеться у повідомленні.

В USAID пояснили, що ця допомога забезпечить ремонт та технічне обслуговування труб та обладнання, що постачає газ до будинків українців, закладів медицини та освіти, а також підприємств у всіх регіонах країни.. Загалом допомога безпосередньо торкнеться близько 7 мільйонів українців у 19 областях країни.

"USAID також надасть електрогенератори, альтернативні джерела палива для лікарень, центрів перебування внутрішньо переміщених осіб та притулок соціально вразливих громадян, що дозволить забезпечити тепло у приміщеннях протягом зими", - додали в Агентстві.

При наданні допомоги першорядна увага приділятиметься тим регіонам, які найбільше постраждали від повномасштабного вторгнення Росії в Україну.. Серед них – Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Одеська, Харківська та Чернігівська області.

"Ці нові засоби є доповненням до тієї значної допомоги, яку USAID надає енергетичному сектору України з початку повномасштабного російського вторгнення, та допоможуть забезпечити безперебійне постачання українцям тепла та гарячої води.. У рамках цієї ініціативи USAID вже надала труби та інше обладнання, яке допомогло відновити надання комунальних послуг 22 тисячам киян, які втратили доступ до цих послуг внаслідок руйнування цивільної інфраструктури російськими військами", — наголошується в повідомленні.

При цьому нова допомога буде надана у рамках проекту USAID "Енергетична безпека". Ця програма розрахована на п'ять років і має на меті допомогти Україні створити безпечніший і прозоріший енергосектор, який забезпечує надійне та доступне постачання енергії українцям на тлі зниження залежності від російського газу та електроенергії.



В Агентстві нагадали, що після початку російського вторгнення USAID сприяло Україні поєднання її енергосистеми з європейською, що дозволило країні вперше в її історії експортувати електрику до ЄС.