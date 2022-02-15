США пропонують кредитні гарантії Україні на $1 млрд

14:31 15 лютий Київ, Україна

Сполучені Штати пропонують кредитні гарантії на суму до 1 мільярда доларів, щоб допомогти Україні впоратися із загрозою війни проти Росії.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.



Блінкен сказав, що ця пропозиція зміцнить «здатність України забезпечити економічну стабільність, зростання та процвітання свого народу перед дестабілізацією поведінки Росії».



Гарантії значно спростили б і, ймовірно, здешевили б для уряду запозичення грошей.



Крім економічної та гуманітарної допомоги, США за останній рік надали Україні військову допомогу на суму 650 млн доларів.



У понеділок канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив під час візиту до Києва, що він «повний рішучості» зберегти допомогу Україні.



Країни G7 також попередили Москву, що готові запровадити санкції, які вплинуть на економіку Росії, якщо вона продовжить військову агресію проти України.