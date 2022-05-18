США можуть прискорити дефолт росії

Мінфін США не планує продовжувати генеральну ліцензію, яка дозволяла росії проводити платежі за доларовими державними облігаціями, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.
Ліцензія, яка виводила боргові платежі з-під санкцій, запроваджених після початку війни з Україною, спливає 25 травня. І адміністрація Джо Байдена схиляється до того, щоб припинити її дію. За словами джерел Bloomberg, Вашингтон має намір посилити фінансовий тиск на кремль.
Остаточне рішення ще не прийняте, наголошують вони. Але якщо воно відбудеться, це може запустити процес дефолту вже 27 травня, коли настає термін виплати купонів за двома випусками євробондів — «росія-26» та «росія-36».
Втім, перший згідно з умовами розміщення допускає платежі в євро, швейцарських франках або фунтах стерлінгів, а другий — навіть у рублях. Але оскільки скасування генеральної ліцензії де-факто заборонить отримання грошей американським інвесторам, навіть у відмінній від доларів валюті провести платіж буде непросто.
Якщо ж російському мінфіну все ж таки вдасться донести гроші до інвесторів, то наступний і вже, можливо, остаточний момент істини настане 24 червня. Цього дня потрібно заплатити 490 млн доларів за євробондами «росія-28», і крім доларів США іншої валюти умови випуску не передбачають.
На межі дефолту росія вже знаходилася на початку квітня, коли настав термін гасити облігації на 2 млрд доларів, а американська влада заборонила платити із заморожених державних рахунків. Вашингтон вимагав, щоб уряд росії використовував внутрішні доларові резерви або валютний виторг, що надходить в країну.
І ця умова була виконана: 4 травня, менше ніж за добу до закінчення «пільгового періоду», російський мінфін перерахував долари та погасив зобов'язання.
Валютний дефолт росії - перший з 1918 року, коли більшовики відмовилися платити за царськими боргами, - врешті-решт відбудеться, упевнений Карлос де Соус з Vontobel Asset Management в Цюриху.
Ліцензія, яка виводила боргові платежі з-під санкцій, запроваджених після початку війни з Україною, спливає 25 травня. І адміністрація Джо Байдена схиляється до того, щоб припинити її дію. За словами джерел Bloomberg, Вашингтон має намір посилити фінансовий тиск на кремль.
Остаточне рішення ще не прийняте, наголошують вони. Але якщо воно відбудеться, це може запустити процес дефолту вже 27 травня, коли настає термін виплати купонів за двома випусками євробондів — «росія-26» та «росія-36».
Втім, перший згідно з умовами розміщення допускає платежі в євро, швейцарських франках або фунтах стерлінгів, а другий — навіть у рублях. Але оскільки скасування генеральної ліцензії де-факто заборонить отримання грошей американським інвесторам, навіть у відмінній від доларів валюті провести платіж буде непросто.
Якщо ж російському мінфіну все ж таки вдасться донести гроші до інвесторів, то наступний і вже, можливо, остаточний момент істини настане 24 червня. Цього дня потрібно заплатити 490 млн доларів за євробондами «росія-28», і крім доларів США іншої валюти умови випуску не передбачають.
На межі дефолту росія вже знаходилася на початку квітня, коли настав термін гасити облігації на 2 млрд доларів, а американська влада заборонила платити із заморожених державних рахунків. Вашингтон вимагав, щоб уряд росії використовував внутрішні доларові резерви або валютний виторг, що надходить в країну.
І ця умова була виконана: 4 травня, менше ніж за добу до закінчення «пільгового періоду», російський мінфін перерахував долари та погасив зобов'язання.
Валютний дефолт росії - перший з 1918 року, коли більшовики відмовилися платити за царськими боргами, - врешті-решт відбудеться, упевнений Карлос де Соус з Vontobel Asset Management в Цюриху.
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