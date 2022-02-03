США та ЄС зацікавилися китайським газом. Почалися переговори

14:21 03 лютий Київ, Україна

Сполучені Штати Америки ведуть активні переговори з країнами ЄС щодо постачання газу до Азії. Серед головних перемовників є також Китай.

Про це пише видання Bloomberg.



За даними журналістів, Білий дім провів переговори з цієї теми з офіційними особами Японії, Південної Кореї, Індії та Китаю. Переговори з китайською стороною, за словами джерел ЗМІ, були досить «обмеженими».



Повідомляється, що такі переговори США ініціювали як запасний план — на випадок, якщо РФ таки нападе на Україну. Адже тоді Європі доведеться застосувати санкції та обмежити співпрацю з Росією. Таким чином Вашингтон хоче застрахувати себе від газових маніпуляцій з боку Росії.



Також зараз Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює з Катаром, Нігерією, Єгиптом і Лівією можливість збільшення видобутку газу у разі виникнення надзвичайної ситуації в енергетиці.