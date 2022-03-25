США та ЄС напрацювали механізм зниження залежності від російських енергоресурсів

14:41 25 березня Київ, Україна

Президент США Джо Байден та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосили про створення спільної Цільової групи для зниження залежності Європи від російських енергоресурсів та зміцнення європейської енергетичної безпеки

Деталі опубліковані на сайті Білого дому.

Між іншим:



• У 2022 США забезпечать для ринку ЄС постачання не менше 15 млрд кубометрів зрідженого газу.



• США та Єврокомісія залучатимуть зацікавлені сторони, зокрема, приватний сектор, та розроблять негайні рекомендації щодо зниження загального попиту на газ за рахунок прискорення впровадження екологічно чистої енергії.



• Продовжиться співпраця, спрямована на розвиток виробництва та використання чистого та відновлюваного водню, щоб витіснити викопне паливо та скоротити викиди парникових газів.