Середня зарплата в Україні знижується - за два місяці вона опустилася на 113 гривень

Державна служба статистики навела дані, згідно з якими в Україні знизилася номінальна заробітна плата. Попри те, що в травні 2021 року цей показник знаходився на рівні 13 499 гривень, експерти відзначають зниження зарплати на 0,3%. При цьому рівень номінальної середньої зарплати в 2,3 раза перевищує рівень мінімальних виплат по країні - 6000 гривень.

У порівнянні з квітнем цього року розмір середньої номінальної заробітної плати українців зменшився на 0,3% (або на 44 гривні), а за останні 12 місяців (в порівнянні з травнем 2020 року) збільшився на 28,1%. У той самий час, в порівнянні з березнем 2021, в травні середня зарплата в країні зменшилася вже на 113 гривень. Цікаво, що в квітні-травні минулого року доходи українців також падали, але більш разюче. "Винними" перед українцями виявилися значні коронавірусні карантинні обмеження, які призвели до того, що середня зарплата українців впала на 1 тисячу гривень, до 10430 грн (приблизно на 9%).

Найбільшими ж доходами за останні півтора року українці могли похвалитися в торішньому грудні, коли середній рівень зарплат "стрибнув" на більш ніж 2000, досягнувши позначки в 14179 грн і, майже так само, "стрімголов", впав в січні цього року. Крім підвищення мінімальної заробітної плати, таке зростання в грудні 2020 було пов'язане з виплатою квартальних і річних бонусів, премій і "тринадцятих" зарплат.

Також, за розрахунками Держстату, індекс реальної заробітної плати в травні 2021 року в порівнянні з квітнем 2021 склав 98,4%, а в порівнянні з травнем 2020 року - 116,8%.