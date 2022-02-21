Середня зарплата в Україні перестала рости

06:45 29 вересень Київ, Україна

Вивчення питання зарплати - одне з найважливіших в українській економіці. Від цього показника залежить не тільки добробут певного регіону, а й країни в цілому.

Згідно зі свіжими даними Державної служби статистики, в серпні поточного року середня номінальна заробітна плата звичайного штатного працівника різних установ, організацій, компаній і підприємств трохи знизилася, зупинившись на позначці 11 446 грн.

Тим часом в порівнянні з мінімальною зарплатою вона у 2,4 раза вища.

Якщо ж порівнювати серпневий показник з липневим за 2020 рік, то можна побачити зниження рівня середньої зарплати на 3%, а якщо з серпнем 2019-го - збільшення на 8,6%.

Також важливо враховувати й інфляцію - в серпні показники знизилися на 2,8% в порівнянні з липнем поточного року, а ось стосовно середньої зарплати, яка виплачувалася рік тому, в серпні 2019 року, зросла на 6%.

Середня зарплата українців станом на липень поточного року становила трохи більше ніж 9,8 тис. гривень. Цей показник - дохід, з якого були сплачені страхові внески. Таким чином, саме ця сума враховувалася для обчислення пенсії.