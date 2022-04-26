Середня зарплата українців вперше в історії перевищила 500 доларів

17:28 28 липня Київ, Україна

У червні 2021 року зарплата штатного українця зросла в порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% і склала 14 313 гривень.



Про це повідомила Державна служба статистики.

Середній курс в червні становив 27,24 гривні за долар. Середня зарплата склала 525 доларів, це вперше, коли зарплата українців перевищила 500 доларів.

При цьому в порівнянні з травнем 2021 року розмір середньої номінальної заробітної плати в червні виріс на 6%.

За даними статистичного відомства, за останній рік (в порівнянні з червнем минулого року) зарплата виросла на 23,6%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) за рік зросла на 12,9%.



Найвища нарахована зарплата в червні була в Києві - 20 455 гривень, найнижча - в Кіровоградській області - 11 497 гривень.