Середня зарплата українців - 11 998 гривень

Експерти відзначають зростання зарплат у вересні 2020 року. Згідно з цифрами Державної служби статистики, українці у вересні стали отримувати на 4,8% більше, ніж в серпні. Середня зарплата по Україні склала 11 998 гривень в місяць.

Відомо, що в річному вимірі номінальна зарплата зросла на 12,3%. Реальна ж зарплата (з урахуванням інфляції) у вересні виросла на 9,7%. За останні два роки зарплата була вищою лише в грудні минулого року. Тоді сплеск величини номінальної зарплати пояснювали передноворічними виплатами.

Так, найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата склала 17 253 гривень/місяць. А найнижчий рівень зафіксований у Волинській області, де середня зарплата склала 9 766 гривень/місяць.

Нагадаємо, що в Держстаті інформували про середні номінальні зарплати в різних галузях виробництва і послуг. Понад 20 тисяч грн отримують співробітники компаній, пов'язаних з інформацією і телекомунікаціями.

Раніше повідомлялося, що в Україні збираються підвищити рівень заробітної плати педагогів на 30%. Нову реформу від імені уряду варто чекати в майбутньому 2021 році, як повідомляє пресслужба Міністерства науки і освіти України.