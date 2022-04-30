Середня зарплата по Україні зростає - Держстат

Державна служба статистики повідомляє, що середня зарплата по Україні зросла на 1,5% в жовтні. У грошовому еквіваленті це 12 174 гривні в жовтні в співвідношенні з 11998 гривнями у вересні.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) в жовтні 2020 року до жовтня минулого року зросла на 10,6%, номінальна зросла на 13,5%.

ТОП сфер з вищими зарплатами:

фінансова і страхова діяльність - 20511 грн;

інформація і телекомунікації - 20 060 грн;

наукова, професійна і технічна діяльність -16793 грн;

держуправління і оборона, обов'язкове соціальне страхування - 16427 грн;

промисловість - 13 241 грн.

Найнижчу ж зарплату отримують в сфері "Тимчасове розміщення та організація харчування» - 6960 гривень, де зарплати за місяць зросли на 6,1%.

Найвища нарахована зарплата в жовтні була в Києві - 17494 гривні, найнижча - в Чернівецькій області - 9926 гривень. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 10000 до 11000 гривень.