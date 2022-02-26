Середня пенсія в українців виросла до 3,7 тис грн, а у суддів - до 77,3 тис грн

06:55 03 червень Київ, Україна

Як свідчать дані Пенсійного фонду, за останні три роки (з 2018-го до 2021-го) в результаті реформ і перерахунків середня пенсія українського пенсіонера зросла з 2,5 до 3,7 тис. грн. У той самий час пенсії суддів виросли з 27 до 77,3 тис. грн.

Після кількох етапів перерахунку виплат виявилося, що жодна з категорій пенсіонерів, крім суддів, не отримали надбавку вище 2 тис. грн. Наприклад, виплата для військових збільшилася з 4,2 до 5,6 тис. грн.

Як виросли пенсії з 2018-го:

середній розмір пенсій з 2,5 до 3,7 тис. грн;

пенсія військових з 4,2 до 5,6 тис. грн;

пенсія суддів з 27 до 77,3 тис. грн.

Більшість пенсіонерів (54,7%) отримує виплати, розмір яких не перевищує 3 тис. грн. Більше 10 тис. грн платять всього лише 419 тисячам пенсіонерів (3,8%).

Більш 10 000 грн - 419 022 пенсіонери (3.8%)

5 001-10 000 грн - 1 457 878 (13.2%)

4 001-5 000 грн - 1 004 321 (9.1%)

3 001-4 000 грн - 2 123 774 (19.2%)

2 001-3 000 грн - 4 287 088 (38.8%)

Менше 2 000 грн - 1 760 766 (15.9%)

За підрахунками Мінсоцу, фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера становить 4 382,47 грн. І всі, хто отримує менше, знаходяться за межею бідності. Чинний розмір пенсії навіть після підвищення буде в кілька разів нижче.

Старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко пояснює: від прожиткового мінімуму залежить розмір багатьох соціальних виплат, тому для його підвищення до реального рівня доведеться різко збільшувати бюджет Мінсоцу. А грошей на це немає.