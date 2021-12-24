Середня пенсія по Україні 3,7 тис гривень

Дані Пенсійного фонду України свідчать про низький рівень середньої пенсії. Так, після індексації на 1 квітня, середній показник виплат для пенсіонерів складає всього 3,7 тисячі гривень. При цьому в країні існує понад 11 мільйонів пенсіонерів.



За даними відомства, пенсії за віком отримують 8 316 443 особи, середній розмір - 3 770,23 гривні. 1 367 192 особи отримують соцвиплати по інвалідності. В середньому це 2 825,32 гривні. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначена 530 902 людям, її середній розмір 3 227,83 гривні. Середня пенсія за вислугу років - 3 403,48 гривні. Вона призначена 212 345 українцям. Найменший розмір - це соціальні пенсії (в середньому 1745,49 гривні). Такі пенсії отримують 71 924 особи.

Пенсії військовослужбовців перевищують середню по Україні приблизно на 2 тисячі гривень. Найкраще забезпечені на заслуженому відпочинку колишні судді. Їхня середня пенсія на 1 квітня становила 77387,20 гривні. Одержувачами є 3556 осіб.

Економічний експерт Дмитро Марунич вважає, що урядовий законопроєкт, покликаний впорядкувати систему розрахунків розмірів прожиткового мінімуму та соціальних виплат (№ 5045) - це спроба поліпшити рівень пенсійного забезпечення завдяки істотному погіршенню рівня соціальних виплат. Марунич стверджує, що в той самий час є реальні пропозиції, як суттєво збільшити пенсії громадянам, не забираючи гроші у найбільш знедолених.

Але для їхньої реалізації потрібна політична воля. Як пише експерт, проєкт позитивний, оскільки, як стверджує уряд, покликаний наблизити номінальний прожитковий мінімум до реального. Що, в свою чергу, спричинить підвищення пенсій, зарплат і т.д. Але не все так добре, як здається, відзначає Марунич. За його словами, в проєкті приховано чимало підводних каменів, один з яких - "відв'язування" прожиткового мінімуму від цілої низки соціальних виплат.