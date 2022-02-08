Середня ціна молока-сировини у січні 2022 року досягла 10,58 грн.

На 25 січня було зафіксовано такі середні ціни на молоко-сировину без ПДВ: екстрасорт – 10,73 грн/кг (+4 коп., як порівняти з двома тижнями раніше); вищий – 10,61 грн/кг (+6 коп.); перший – 10,42 грн/кг (+7 коп.);
Середньозважена ціна трьох сортів досягла 10,58 грн/кг (+6 коп.).
Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока (АВМ) Володимир Андрієць.
Середні ціни на великі та середні партії молока екстрасорту по регіонах (без ПДВ): північ – 10,7 грн/кг; центр – 10,65 грн/кг; південь – 10,8 грн/кг; схід – 10,7 грн./кг; захід – 10,6 грн./кг.
Середньозважена ціна трьох сортів сирого молока за підсумками січня знизилася на 2% порівняно з груднем 2021 року.
Нагадаємо, напередодні Нового року деякі переробники молока знизили закупівельні ціни на сировину.. Водночас, низка молокозаводів залишила умови співпраці з партнерами без змін.
Середньозважена ціна трьох сортів досягла 10,58 грн/кг (+6 коп.).
Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока (АВМ) Володимир Андрієць.
Середні ціни на великі та середні партії молока екстрасорту по регіонах (без ПДВ): північ – 10,7 грн/кг; центр – 10,65 грн/кг; південь – 10,8 грн/кг; схід – 10,7 грн./кг; захід – 10,6 грн./кг.
Середньозважена ціна трьох сортів сирого молока за підсумками січня знизилася на 2% порівняно з груднем 2021 року.
Нагадаємо, напередодні Нового року деякі переробники молока знизили закупівельні ціни на сировину.. Водночас, низка молокозаводів залишила умови співпраці з партнерами без змін.
За словами експерта, переробники молока не прийняли пропозицію Мінагрополітики створити робочу групу, повернувши на той час ціни до попередніх рівнів.
Серед учасників АВМ 75% виробників молока екстрасорту одержали зниження цін на сировину на 3-5%.. Для 41% виробників найвищої гідності зниження становило 5-10%. І 25% ферм, які виробляють молоко першого ґатунку, мали зниження цін у межах 7-10%, уточнив Володимир Андрієць.
Спроби штучно знизити ціни не ринковими методами, з посиланням на помилкові твердження окремих заангажованих осіб, про необґрунтовано високу рентабельність у виробників, однозначно вплинути на сировинний сектор молочної галузі.
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