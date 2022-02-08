Середня ціна молока-сировини у січні 2022 року досягла 10,58 грн.

17:01 08 лютий Київ, Україна





Середньозважена ціна трьох сортів досягла 10,58 грн/кг (+6 коп.).



Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока (АВМ) Володимир Андрієць.



Середні ціни на великі та середні партії молока екстрасорту по регіонах (без ПДВ): північ – 10,7 грн/кг; центр – 10,65 грн/кг; південь – 10,8 грн/кг; схід – 10,7 грн./кг; захід – 10,6 грн./кг.



Середньозважена ціна трьох сортів сирого молока за підсумками січня знизилася на 2% порівняно з груднем 2021 року.



Нагадаємо, напередодні Нового року деякі переробники молока знизили закупівельні ціни на сировину.. Водночас, низка молокозаводів залишила умови співпраці з партнерами без змін. На 25 січня було зафіксовано такі середні ціни на молоко-сировину без ПДВ: екстрасорт – 10,73 грн/кг (+4 коп., як порівняти з двома тижнями раніше); вищий – 10,61 грн/кг (+6 коп.); перший – 10,42 грн/кг (+7 коп.);Середньозважена ціна трьох сортів досягла 10,58 грн/кг (+6 коп.).Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока (АВМ) Володимир Андрієць.Середні ціни на великі та середні партії молока екстрасорту по регіонах (без ПДВ): північ – 10,7 грн/кг; центр – 10,65 грн/кг; південь – 10,8 грн/кг; схід – 10,7 грн./кг; захід – 10,6 грн./кг.Середньозважена ціна трьох сортів сирого молока за підсумками січня знизилася на 2% порівняно з груднем 2021 року.Нагадаємо, напередодні Нового року деякі переробники молока знизили закупівельні ціни на сировину.. Водночас, низка молокозаводів залишила умови співпраці з партнерами без змін.

«Найбільшого зниження отримали виробники, у яких покупцями були заводи «Молочного альянсу» – від 5% до 10%, залежно від регіону та локальної кон'юнктури, – зазначив Володимир Андрієць.. – Особливу роль при цьому відігравав факт відсутності диверсифікованого збуту молока з ферм, через що виробники отримали свої безапеляційні мінус 10%».

За словами експерта, переробники молока не прийняли пропозицію Мінагрополітики створити робочу групу, повернувши на той час ціни до попередніх рівнів.

«Так буквально через два тижні після цінового демаршу частина переробних підприємств переглянула пропозицію для окремих виробників у бік підвищення – загалом для тих, у кого попереднє зниження було найбільшим, – зауважив Володимир Андрієць. – Загалом найбільше відкотилися ціни на найвищі та перші сорти».

Серед учасників АВМ 75% виробників молока екстрасорту одержали зниження цін на сировину на 3-5%.. Для 41% виробників найвищої гідності зниження становило 5-10%. І 25% ферм, які виробляють молоко першого ґатунку, мали зниження цін у межах 7-10%, уточнив Володимир Андрієць.



Спроби штучно знизити ціни не ринковими методами, з посиланням на помилкові твердження окремих заангажованих осіб, про необґрунтовано високу рентабельність у виробників, однозначно вплинути на сировинний сектор молочної галузі.