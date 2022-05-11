Попит на валюту на міжбанку перевищує пропозицію

Глава Ради Національного банку України Богдан Данилишин розповів про підвищений інтерес українців до валюти. Згідно з прогнозом експерта, попит перевищує пропозицію на 9 млн гривень.

Так, він зазначив, що попит формується переважно коштом форвардного сегмента ринку, "що свідчить про збереження помірних девальваційних ризиків в умовах невизначеності з розгортанням ситуації в економіці в зв'язку з коронакризою".

Крім цього, за словами Данилишина, ситуація на міжбанківському валютному ринку стабільна. Він додав, що середнє значення курсу гривні до долара з початку грудня (28,32 грн за 1 долар) знаходиться на рівні середньоденного значення листопада (28,31 грн за 1 долар).