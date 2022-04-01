Попит і ціна на золото зменшуються - дані біржових торгів

Біржі всього світу зафіксували зниження вартості золота. За даними торгів, вартість впала на 7,3%. За словами аналітиків, такі низькі ціни востаннє фіксувалися на ринку в далекому 2013 році.

Також повідомляється, що за перше півріччя 2021 року золоті котирування знизилися на 7%, хоча в період з квітня по червень вартість активу виросла на 3,1%. На цей момент експерти кажуть, що вартість золота сильно впала на тлі підвищення прибутковості US Treasuries до 1,443%.

Як кажуть фахівці Blue Line Futures, вже до кінця 2021 року ситуація знову стабілізується і вартість золота повернеться до значення 2000 доларів за унцію.

Нагадаємо, що за перші три місяці 2021 попит на золото в усьому світі знизився на 23%.

Як повідомляє Всесвітня рада по золоту (WGC), це сталося на тлі відтоку з золотих запасів Біржового інвестиційного фонду (ETF) 177,9 тонни жовтого металу.

Так, за даними організації, попит на найпопулярніший дорогоцінний метал у всьому світі склав 815,7 тонни.