"Списання вагонів за віком завдасть колосальних збитків "Укрзалізниці"", - Бондарєв

Проєкт обмеження експлуатації вантажних вагонів за нормативним віком, розроблений Міністерством інфраструктури, несе серйозні загрози подальшій діяльності Укрзалізниці, яка є стратегічним підприємством України, тому не може бути підтриманий. Про це йдеться у депутатському зверненні народного депутата, члена Транспортного комітету ВР та Тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо «Укрзалізниці» Костянтина Бондарєва до голови ТСК Юлії Гришиної.
Як йдеться у зверненні, проєкт МІУ передбачає, що до 2031 року «Укрзалізниця» має списати понад 50 тис. вагонів (62% парку підприємства, у т.ч. 100% зерновозів), а для заміщення такої кількості вагонів компанії необхідно буде витратити близько 75 млрд грн. Проте, враховуючи стан підприємства, власних грошей на такі закупівлі компанія не має, а залучення кредитних коштів – недоцільно, оскільки компанія вже має значний кредитний тягар.
Як йдеться у зверненні, проєкт МІУ передбачає, що до 2031 року «Укрзалізниця» має списати понад 50 тис. вагонів (62% парку підприємства, у т.ч. 100% зерновозів), а для заміщення такої кількості вагонів компанії необхідно буде витратити близько 75 млрд грн. Проте, враховуючи стан підприємства, власних грошей на такі закупівлі компанія не має, а залучення кредитних коштів – недоцільно, оскільки компанія вже має значний кредитний тягар.
Як вказує нардеп, зношеність основних активів «Укрзалізниці» залишається на дуже високому рівні: більш ніж по 1/3 довжини залізничних колій прострочено реконструкції та капітальні ремонти, а зношеність локомотивів перевищує 95%. Враховуючи, що за цими напрямками «Укрзалізниця» є монополістом, компанія має направити інвестиції, перш за все, в оновлення основних фондів монопольних сегментів – інфраструктуру та тягу, а не закупівлю вагонів.
Він також наголосив, що проєкт викликав велике занепокоєння у бізнес-спільноти: провідні бізнес-асоціації України публічно надали конструктивну критику та направили листи до МІУ про неприпустимість ухвалення проєкту наказу у поточній редакції.
«Вже понад 200 компаній (представники аграрних, коксохімічних, вугледобувних, підприємств, металургійних та гірничо-збагачувальних комбінатів, виробників будівельних матеріалів та операторів рухомого складу) підписали «Антимеморандум» проти обмеження термінів експлуатації вантажних вагонів та домовилися про співпрацю для неприпустимості створення ринку вагонів в Україні», – наголосив Бондарєв.
На його переконання, основна проблема – не вік вагонів, а відсутність належного контролю за проведенням планових ремонтів. Адже в розвинених країнах (США, ЄС) вантажні вагони не мають граничного терміну експлуатації – лише висновок про технічний стан.
Як відомо, МІУ в рамках проєкту «Велике будівництво на УЗ» ініціювало списання вантажних вагонів за віком та будівництво нових на українських вагонобудівних заводах. Вартість проєкту, за попередніми оцінками, становить понад 100 мільярдів гривень, а шляхи фінансування проєкту досі не визначені. Проти списання вагонів виступили понад 200 українських компаній та асоціацій: вони закликали владу не допустити списання вагонів, адже через цей проєкт бізнес та «Укрзалізниця» втратять мільярди, а зароблять на ньому лише кілька людей-власників вагонобудівних заводів, серед яких олігарх Ігор Коломойський.
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