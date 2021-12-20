"Списання вагонів за віком завдасть колосальних збитків "Укрзалізниці"", - Бондарєв

11:52 25 листопад Київ, Україна

Проєкт обмеження експлуатації вантажних вагонів за нормативним віком, розроблений Міністерством інфраструктури, несе серйозні загрози подальшій діяльності Укрзалізниці, яка є стратегічним підприємством України, тому не може бути підтриманий. Про це йдеться у депутатському зверненні народного депутата, члена Транспортного комітету ВР та Тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо «Укрзалізниці» Костянтина Бондарєва до голови ТСК Юлії Гришиної.



Як йдеться у зверненні, проєкт МІУ передбачає, що до 2031 року «Укрзалізниця» має списати понад 50 тис. вагонів (62% парку підприємства, у т.ч. 100% зерновозів), а для заміщення такої кількості вагонів компанії необхідно буде витратити близько 75 млрд грн. Проте, враховуючи стан підприємства, власних грошей на такі закупівлі компанія не має, а залучення кредитних коштів – недоцільно, оскільки компанія вже має значний кредитний тягар.

«Втрата Укрзалізницею рухомого складу – це відкрита загроза державному підприємству, що матиме серйозні наслідки та завдасть колосальних збитків підприємству», – наголосив Бондарєв.

Як вказує нардеп, зношеність основних активів «Укрзалізниці» залишається на дуже високому рівні: більш ніж по 1/3 довжини залізничних колій прострочено реконструкції та капітальні ремонти, а зношеність локомотивів перевищує 95%. Враховуючи, що за цими напрямками «Укрзалізниця» є монополістом, компанія має направити інвестиції, перш за все, в оновлення основних фондів монопольних сегментів – інфраструктуру та тягу, а не закупівлю вагонів.

«Примусове та відверто диверсійне списання вантажних вагонів призведе до того, що Укрзалізниця втратить основні засоби – вагони, які зараз приносять їй доходи. А відповідно свою частку на ринку вантажних вагонів на користь приватних операторів рухомого складу», – зауважив нардеп.

Він також наголосив, що проєкт викликав велике занепокоєння у бізнес-спільноти: провідні бізнес-асоціації України публічно надали конструктивну критику та направили листи до МІУ про неприпустимість ухвалення проєкту наказу у поточній редакції.



«Вже понад 200 компаній (представники аграрних, коксохімічних, вугледобувних, підприємств, металургійних та гірничо-збагачувальних комбінатів, виробників будівельних матеріалів та операторів рухомого складу) підписали «Антимеморандум» проти обмеження термінів експлуатації вантажних вагонів та домовилися про співпрацю для неприпустимості створення ринку вагонів в Україні», – наголосив Бондарєв.

На його переконання, основна проблема – не вік вагонів, а відсутність належного контролю за проведенням планових ремонтів. Адже в розвинених країнах (США, ЄС) вантажні вагони не мають граничного терміну експлуатації – лише висновок про технічний стан.

«Через безконтрольність галузь ремонтів вагонів пронизана корупцією (коли дешевше заплатити інспектору, ніж якісно ремонтувати вагон). Це призводить до того, що на мережі УЗ експлуатується чимало вагонів, яким місце лише у ремонтному депо», – наголосив народний обранець і закликав голову ТСК на наступному засіданні Комісії включити до порядку денного питання негативного впливу на «Укрзалізницю» цього проєкту.

Як відомо, МІУ в рамках проєкту «Велике будівництво на УЗ» ініціювало списання вантажних вагонів за віком та будівництво нових на українських вагонобудівних заводах. Вартість проєкту, за попередніми оцінками, становить понад 100 мільярдів гривень, а шляхи фінансування проєкту досі не визначені. Проти списання вагонів виступили понад 200 українських компаній та асоціацій: вони закликали владу не допустити списання вагонів, адже через цей проєкт бізнес та «Укрзалізниця» втратять мільярди, а зароблять на ньому лише кілька людей-власників вагонобудівних заводів, серед яких олігарх Ігор Коломойський.