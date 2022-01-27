Фахівець розповів про переваги та недоліки співпраці з мережами супермаркетів

19:33 27 січень Київ, Україна

Наміряючись реалізувати свою продукцію в мережі, виробнику слід розуміти, що це не тільки канал збуту, а й великі вимоги торгової системи, зокрема до фінансів аграріїв.



Про це на міжнародному практичному форумі «Інтенсивний Сад/Ягідник» розповів керівник СВК «Ягідки» BigBlue Organic Blueberry Farm Олег Науменко.



Переваги роботи з мережею є системність, можливість формування заздалегідь ціноутворення, прозорість операцій та фінансової частини та гарантії оплати з боку мережі.

«Якщо правильно працюємо з мережею, потенціал є постійне зростання обсягів продукції, яка йде на реалізацію. Також цей розвиток агровиробника як суб'єкта ринку, поступки мережі за цінами та умовами співпраці, відповідно, зростає собівартість продукції.. Крім того, мережа пропонуватиме залучення до нових проектів», – пояснив Олег Науменко.

Фахівець розповів і про недоліки співпраці з мережами. Зокрема йдеться про відстрочку оплати за продукцію.

Це велика проблема для багатьох виробників, адже з моменту, коли ви відвантажили продукцію в мережу і до терміну отримання грошей, може пройти від 7 до 80 днів залежно від того, що прописано в контракті. Для багатьох людей це може стати критичною точкою неповернення, після якої підприємства не мають коштів на існування», – уточнив Олег Науменко, додавши, що потрібно мати виробнику певний запас міцності.

Він також констатував, що через вимоги щодо якості багато виробників не зможуть зайти зі своєю продукцією до мережі. Також певним недоліком співпраці з мережею він назвав те, що агропідприємству потрібно буде наймати окрему людину, яка займатиметься підготовкою, вичитуванням, погодженням контрактів.. Та й виконання контрактів є певною проблемою.



Серед ризиків Олег Науменко назвав появу конкурентів, зміну менеджменту мережі, через що доведеться налагоджувати зв'язки по-новому. Є й фінансові ризики – неповернення чи затримка коштів. Але, за словами фахівця, вони є мінімальними.



Досить стандартним ризиком є рекламація - потрібно бути готовим до того, що частина продукції буде списана і не потрапить до полиць магазинів. Також є певний ризик видавлювання ціни.