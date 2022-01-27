Фахівець розповів про переваги та недоліки співпраці з мережами супермаркетів

Наміряючись реалізувати свою продукцію в мережі, виробнику слід розуміти, що це не тільки канал збуту, а й великі вимоги торгової системи, зокрема до фінансів аграріїв.
Про це на міжнародному практичному форумі «Інтенсивний Сад/Ягідник» розповів керівник СВК «Ягідки» BigBlue Organic Blueberry Farm Олег Науменко.
Переваги роботи з мережею є системність, можливість формування заздалегідь ціноутворення, прозорість операцій та фінансової частини та гарантії оплати з боку мережі.
Про це на міжнародному практичному форумі «Інтенсивний Сад/Ягідник» розповів керівник СВК «Ягідки» BigBlue Organic Blueberry Farm Олег Науменко.
Переваги роботи з мережею є системність, можливість формування заздалегідь ціноутворення, прозорість операцій та фінансової частини та гарантії оплати з боку мережі.
Фахівець розповів і про недоліки співпраці з мережами. Зокрема йдеться про відстрочку оплати за продукцію.
Він також констатував, що через вимоги щодо якості багато виробників не зможуть зайти зі своєю продукцією до мережі. Також певним недоліком співпраці з мережею він назвав те, що агропідприємству потрібно буде наймати окрему людину, яка займатиметься підготовкою, вичитуванням, погодженням контрактів.. Та й виконання контрактів є певною проблемою.
Серед ризиків Олег Науменко назвав появу конкурентів, зміну менеджменту мережі, через що доведеться налагоджувати зв'язки по-новому. Є й фінансові ризики – неповернення чи затримка коштів. Але, за словами фахівця, вони є мінімальними.
Досить стандартним ризиком є рекламація - потрібно бути готовим до того, що частина продукції буде списана і не потрапить до полиць магазинів. Також є певний ризик видавлювання ціни.
Серед ризиків Олег Науменко назвав появу конкурентів, зміну менеджменту мережі, через що доведеться налагоджувати зв'язки по-новому. Є й фінансові ризики – неповернення чи затримка коштів. Але, за словами фахівця, вони є мінімальними.
Досить стандартним ризиком є рекламація - потрібно бути готовим до того, що частина продукції буде списана і не потрапить до полиць магазинів. Також є певний ризик видавлювання ціни.
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