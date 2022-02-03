Фахівець розповів, які вимоги висувають ритейлери до агровиробників

11:09 02 лютий Київ, Україна





Про це на міжнародному практичному форумі «Інтенсивний Сад/Ягідник» розповів керівник СВК «Ягідки» BigBlue Organic Blueberry Farm Олег Науменко.



За його словами, аграрії, які мають намір реалізувати власну продукцію в мережі супермаркетів, мають чітко розуміти, які вимоги до



По-перше, мета Мережі зацікавлені у мінімальній кількості постачальників з максимальною кількістю артикулів. Тому виробники, які бажають реалізовувати свою продукцію через мережу, мають бути готові до виконання певного переліку завдань.Про це на міжнародному практичному форумі «Інтенсивний Сад/Ягідник» розповів керівник СВК «Ягідки» BigBlue Organic Blueberry Farm Олег Науменко.За його словами, аграрії, які мають намір реалізувати власну продукцію в мережі супермаркетів, мають чітко розуміти, які вимоги до товару у категорійного менеджера і керівника департаменту мережі.По-перше, мета ритейлера – продати максимальний обсяг товару, а також збільшити свої показники валу та обороту на полиці.

«Категорійний менеджер або керівник хоче мати можливість встановлювати максимальну націнку на товар для мережі, не втрачаючи при цьому швидкість обігу товару на полиці та збільшення обсягів реалізації. Тобто чим з більшою маржею і більшу кількість товарів продасть мережа, тим більше бонусів та зарплати отримає кінцевий менеджер, а супермаркет – виторгу. Незалежно від того, продадуть ваш товар за 2 дні або через 2 тижні, гроші ви отримаєте мінімум через 14 днів і весь цей час маркет використовуватиме гроші на власні потреби. Саме тому мережі вигідно робити обіг якомога більше», – констатував Олег Науменко.

Ще одним важливим пунктом для ритейлерів є можливість мати системні, однорідні поставки з мінімальними витратами часу на розгляд рекламацій щодо якості, упаковки тощо.



Крім того, вони хочуть мати тактичне планування продажу та постачання товару від виробника без «але».

«Тобто кожен менеджер хоче мати прогнозування хоча б на два тижні вперед потоків продукції до супермаркету, щоб вибудовувати логістику та вводити акції тощо», – зазначив Олег Науменко.

Ще ритейлерам важливий коректний, своєчасний документообіг та можливість адекватного спілкування з постачальником.