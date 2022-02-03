Фахівець розповів, які вимоги висувають ритейлери до агровиробників

Мережі зацікавлені у мінімальній кількості постачальників з максимальною кількістю артикулів. Тому виробники, які бажають реалізовувати свою продукцію через мережу, мають бути готові до виконання певного переліку завдань.
Про це на міжнародному практичному форумі «Інтенсивний Сад/Ягідник» розповів керівник СВК «Ягідки» BigBlue Organic Blueberry Farm Олег Науменко.
За його словами, аграрії, які мають намір реалізувати власну продукцію в мережі супермаркетів, мають чітко розуміти, які вимоги до товару у категорійного менеджера і керівника департаменту мережі.
По-перше, мета ритейлера – продати максимальний обсяг товару, а також збільшити свої показники валу та обороту на полиці.
Про це на міжнародному практичному форумі «Інтенсивний Сад/Ягідник» розповів керівник СВК «Ягідки» BigBlue Organic Blueberry Farm Олег Науменко.
За його словами, аграрії, які мають намір реалізувати власну продукцію в мережі супермаркетів, мають чітко розуміти, які вимоги до товару у категорійного менеджера і керівника департаменту мережі.
По-перше, мета ритейлера – продати максимальний обсяг товару, а також збільшити свої показники валу та обороту на полиці.
Ще одним важливим пунктом для ритейлерів є можливість мати системні, однорідні поставки з мінімальними витратами часу на розгляд рекламацій щодо якості, упаковки тощо.
Крім того, вони хочуть мати тактичне планування продажу та постачання товару від виробника без «але».
Крім того, вони хочуть мати тактичне планування продажу та постачання товару від виробника без «але».
Ще ритейлерам важливий коректний, своєчасний документообіг та можливість адекватного спілкування з постачальником.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі