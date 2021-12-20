Союз промисловців і підприємців України не підтримує звільнення Володимира Жмака

18:32 20 березень Київ, Україна

Український союз промисловців і підприємців заявив, що не підтримує рішення, прийняте Кабінетом Міністрів України, про звільнення першого керівника "Укрзалізниці" Володимира Жмака. Підкреслюється, що для дострокового припинення повноважень голови правління УЗ не було аргументованих підстав.



Нагадаємо! Урядове рішення було прийняте на підставі подання Наглядової ради "Укрзалізниці" 17 березня 2021 року стосовно Володимира Жмака.



«Ми очікуємо публічну ревізію діяльності УЗ та її Наглядової ради за попередній період. Тільки на основі такого аналізу можна робити якісь висновки про діяльність нинішнього правління. Крім того, наполягаємо на продовженні модернізації Укрзалізниці», - зазначив президент



Не проведені перевірка і аналіз діяльності підприємства, його органів управління - Наглядової ради і правління Укрзалізниці, без яких не може бути визначена ефективність тих методів роботи, які пропонував і здійснював, в силу своїх повноважень Володимир Жмак.



Урядове рішення було прийняте на підставі подання Наглядової ради "Укрзалізниці" 17 березня 2021 року стосовно Володимира Жмака.«Ми очікуємо публічну ревізію діяльності УЗ та її Наглядової ради за попередній період. Тільки на основі такого аналізу можна робити якісь висновки про діяльність нинішнього правління. Крім того, наполягаємо на продовженні модернізації Укрзалізниці», - зазначив президент УСПП Анатолій Кінах.Не проведені перевірка і аналіз діяльності підприємства, його органів управління - Наглядової ради і правління Укрзалізниці, без яких не може бути визначена ефективність тих методів роботи, які пропонував і здійснював, в силу своїх повноважень Володимир Жмак.





Наглядова рада "Укрзалізниці" блокувала рішення правління щодо виведення залізниці з кризи, серед яких процес модернізації УЗ, зокрема, виділення в окрему бізнес-структуру вантажоперевезень.



Спільнота промисловців і підприємців високо оцінила проєкт реформування, запропонований Володимиром Жмаком, і виступила на підтримку дій правління "Укрзалізниці", в тому числі направила відповідні листи до уряду та Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді.



У зазначеному зверненні чиновникам пропонувалося звернути увагу на діяльність Наглядової ради, провести перевірку і оцінити дії її членів на відповідність національним інтересам України, а також розблокувати процес модернізації компанії.



Президент УСПП Анатолій Кінах нагадав, що В. Жмак очолював компанію з кінця 2020 року і навіть за цей короткий час УЗ показала позитивні тенденції.









В УСПП стурбовані тим фактом, що Тимчасова слідча комісія щодо "Укрзалізниці" не розглянула дії попереднього керівництва і Наглядової ради компанії, для чого, власне, і створювалася.



Відзначається, що максимальне зростання збитків УЗ почалося з 2017 року. Маючи тоді частку вагонів у вантажних перевезеннях на рівні 52%, цей показник систематично падав і в травні 2020 склав 16%. Поступове відновлення почалося тільки при керівництві В. Жмака. Зараз частка УЗ - 24%. З'явилися також позитивні тенденції посилення співпраці з інвесторами.



Однак позитивна динаміка відновлення стану "Укрзалізниці" виявилася невигідною членам Наглядової ради, в результаті чого Володимир Жмак був звільнений від займаної посади з грубими порушеннями законодавства.