Радник президента пояснив низькі пенсії в Україні

Проведені урядом перерахунки і індексації пенсійних виплат не можуть підняти їхній фактичний розмір. Постійне зростання цін буквально «з'їдає» всі надбавки ще до їхніх виплат. Що ж лежить в основі таких низьких пенсій - про це розповів в ефірі програми "Сьогодні ввечері" на телеканалі "Україна 24" радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко. Радник президента розповів про фактори, що впливають на пенсійну систему:

"З одного боку, колосальна міграція, яка була в 2014-2017 роках, коли виїхали близько 5 млн українців. Це не могло не вдарити по пенсійній системі. Інший фактор - демографічний, народжуваність низька, кількість пенсіонерів на одного працюючого зашкалює, є ціла низка проблем".

Коментуючи можливість введення нового рівня накопичувальної пенсійної системи в рамках пенсійної реформи, він заявив:

"Ми всі можемо рухатися до накопичувальної пенсійної системи, але не другого рівня, те, що називається державною пенсійною системою, а в приватну".

За словами Устенка, для того, щоб побороти бідність в Україні, має бути забезпечено суттєве економічне зростання на рівні 5%.