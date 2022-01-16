Стан молочної галузі в Україні. Думка експерта

11:55 14 січень Київ, Україна

У 2021 році вітчизняні виробники молока заробили на 14% менше, ніж у 2020 році і так само менше, як у середньому за останні п'ять сезонів до цього.

Про це на своїй Facebook сторінці повідомив економіст інвестиційного відділу The Food and Agriculture Organization (FAO) Андрій Ярмак.



Фахівець вважає, що 2021 рік був найгіршим за останні шість сезонів і одним із найгірших з погляду доходів історично.

«При цьому світовий ринок молокопродуктів впевнено зростав. Білок та сир оновили рекорди, а молочний жир наблизився до рекордів. Але наші переробники навряд чи матимуть змогу використати цей тренд», – вважає Андрій Ярмак.

Отже, не зростатиме попит на сировину і не зможуть додатково заробити виробники молока.



Зазначимо, що додатковий поштовх скорочення прибутків виробників молока спричинило зниження закупівельних цін на сировину переробниками, які ті, у свою чергу, були змушені здійснити через різке зростання ціни на газ наприкінці минулого року.



Також слід нагадати, що протягом 2021 року виробництво молока в Україні дещо скоротилося, переважно шляхом значного падіння виробництва в господарствах населення.