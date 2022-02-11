Скорочення споживання електроенергії свідчить про кризу

12:50 22 вересень Київ, Україна

Економічна криза в Україні триває. Не дивлячись на зростання ринку праці, а також деяких економічних показників, є сфери, де криза все ще відчутна.

Дані по споживанню електроенергії свідчать про продовження економічної кризи. Протягом тижня 14-20 вересня загальне споживання електроенергії в енергосистемі України склало близько 2,462 млрд кВт/год. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року споживання в робочі дні знизилося на 2%, а у вихідні - на 6,6%.

Водночас споживання було на 0,8% більшим, ніж минулого тижня (2,443 млрд кВт/год). При цьому середньодобове споживання в робочі дні збільшилося на 1,5% в порівнянні з попереднім тижнем (358,3 млн кВт год проти 353,1 млн кВт/год), а у вихідні навпаки зменшилося на 0,9% (335,7 млн кВт/год проти 338,6 млн кВт/год).

З початку вересня споживання склало 7,04 млрд кВт/год, що на 4,3% більше значення прогнозного балансу.

Відзначимо, що споживання електроенергії в енергосистемі України в серпні практично вийшло на рівень споживання 2019 року й склало 9,364 млрд кВт/год. Це всього на 0,01% менше минулого року (9,370 млрд кВт/год).

У липні 2020 року споживання електроенергії в енергосистемі України склало 9,24 млрд кВт/год, що на 0,7% менше, ніж в липні 2019 року.