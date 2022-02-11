Згідно з вимогою МВФ, українські банки знизили частку непрацюючих кредитів

12:03 11 лютий Київ, Україна

Частка проблемних кредитів знизилася з 57,4% до 47,1%. У грошовому обчисленні йдеться про 56,2 млрд. грн.

Про це свідчать офіційні статистичні дані.

Обсяги проблемних кредитів за підсумками минулого року знизилися у всіх платоспроможних фінустановах, заявляють у НБУ. Загалом же, банківський сектор зараз переживає найкращі свої часи, а 2021 року встановив рекорд із прибутковості.



Фінустанови разом заробили 77,5 млрд. грн.. Це майже вдвічі більше, ніж 2020 року. І навіть на 33% більше, ніж у докризовому 2019 році. Незважаючи на те, що фінансовий ринок лихоманить через ризик вторгнення Росії, відтоку депозитних вкладень із банків не має. Про це представники семи великих українських банків відзначили у розмові з Forbes.



Головні фактори рекордних доходів банків – це зростання операційної ефективності та суттєве скорочення відрахувань у резерви. А відсоткові та комісійні доходи, зокрема, зростали завдяки збільшенню кредитування та більшому обсягу безготівкових угод.