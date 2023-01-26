Згідно з прогнозом НБУ, інфляція поступово знижуватиметься

Національний банк прогнозує уповільнення інфляції до 18,7% у 2023 році завдяки жорстким монетарним умовам, зниженню світової інфляції та слабкішому споживчому попиту через відключення електроенергії.
Як повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний на брифінгу, згідно з прогнозом НБУ, у наступні роки інфляція сповільнюватиметься швидше завдяки зниженню ризиків безпеки, повноцінному відновленню логістики та збільшенню врожаїв.
Як повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний на брифінгу, згідно з прогнозом НБУ, у наступні роки інфляція сповільнюватиметься швидше завдяки зниженню ризиків безпеки, повноцінному відновленню логістики та збільшенню врожаїв.
Зазначається, що отримання анонсованих обсягів міжнародної допомоги та спільні дії Нацбанку та уряду щодо активізації ринку внутрішніх боргових залучень дозволять уникнути емісійного фінансування дефіциту бюджету та балансувати валютний ринок.
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