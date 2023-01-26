Згідно з прогнозом НБУ, інфляція поступово знижуватиметься

18:57 26 січня Київ, Україна

Національний банк прогнозує уповільнення інфляції до 18,7% у 2023 році завдяки жорстким монетарним умовам, зниженню світової інфляції та слабкішому споживчому попиту через відключення електроенергії.

Як повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний на брифінгу, згідно з прогнозом НБУ, у наступні роки інфляція сповільнюватиметься швидше завдяки зниженню ризиків безпеки, повноцінному відновленню логістики та збільшенню врожаїв.
 
"Інфляція поступово знижуватиметься і залишатиметься керованою завдяки заходам Національного банку та уряду, а також підтримці міжнародних партнерів. Національний банк прогнозує уповільнення інфляції до 18,7% у 2023 році. Цьому сприятимуть збереження жорстких монетарних умов, зниження світової інфляції та слабкіший споживчий попит в умовах відключень електроенергії", - сказав Пишний.

Зазначається, що отримання анонсованих обсягів міжнародної допомоги та спільні дії Нацбанку та уряду щодо активізації ринку внутрішніх боргових залучень дозволять уникнути емісійного фінансування дефіциту бюджету та балансувати валютний ринок.