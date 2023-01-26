Згідно з прогнозом НБУ, інфляція поступово знижуватиметься

"Інфляція поступово знижуватиметься і залишатиметься керованою завдяки заходам Національного банку та уряду, а також підтримці міжнародних партнерів. Національний банк прогнозує уповільнення інфляції до 18,7% у 2023 році. Цьому сприятимуть збереження жорстких монетарних умов, зниження світової інфляції та слабкіший споживчий попит в умовах відключень електроенергії", - сказав Пишний.