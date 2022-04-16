Соцвиплати українцям в Італії: реальні цифри

Соціальні виплати і бюджетні бонуси - це право, яке мають українці, навіть проживаючи за кордоном. Сьогодні наші журналісти розбиралися, які соціальні пільги отримують співгромадяни, які живуть в Італії, їх налічується близько 240 тисяч.

Хто може отримати субсидії

В першу чергу скористатися субсидіями можуть італійці. Однак українці, які мають посвідку на проживання в Італії, також мають таке право.

Виплати на новонароджених

І багаті, і бідні італійці або українці з правом на проживання зможуть отримати фінансову допомогу на новонароджену або усиновлену дитину, однак розмір буде залежати від доходів.

Сім'ї з низьким доходом (до 7000 євро на рік) - 160 євро в місяць протягом року;

Сім'ї з середнім доходом (від 7 до 25 000 в рік) - 120 євро в місяць;

Батьки з високим доходом (від 25000 євро) - 80 євро в місяць.

Якщо для батьків це друга дитина, то суми на 20% вищі. Про це повідомляє The Italian Times з посиланням на проєкт бюджету-2021.

Бонус на дитсадок

Батьки в 2021 році в Італії можуть віддати дитину в дитячий сад за бюджетні кошти. Держава компенсує до 3 тисяч євро на рік за дитину. Крім того, батьки зможуть і самі залишитися вдома з дитиною, адже в 2021 році вони будуть мати 7 додаткових днів звільнення від роботи по догляду за дитиною.

Транспорт

Італійці і українці з правом на проживання можуть купити велосипед або самокат і отримати так званий кешбек від держави в розмірі 60% від мінімальної суми в 500 євро.

За офіційними даними Міністерства внутрішніх справ Італії, станом на 2019 239 424 громадяни України мають дійсний вид на проживання в Італії, як повідомляє посольство України. Українці займають четверте місце серед громад на території Італії і складають 6,3% всіх громадян, які не є членами ЄС. Переважно українці в Італії - жінки (78,8%) з середнім віком 46 років, які проживають на півночі країни.