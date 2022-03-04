Соцстрах виплатив декретних майже на 4 млрд гривень

Пресслужба Фонду соціального страхування опублікувала інформацію про виплату декретних. Згідно з цифрами, за три квартали 2020 року Фонд виплатив допомогу для 110 тисяч породіль. Загальна сума виплат склала 3,7 млрд гривень.

Фонд соціального страхування профінансував надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами для 110 506 працевлаштованих жінок, які перебували у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами в січні-вересні 2020 року.

На виплату декретної допомоги за три квартали Фонд направив 3,7 млрд гривень, що на 8,6% (або 291,5 млн гривень) більше, ніж за цей же період 2019 року.

Фонд соцстраху за 8 місяців 2020 року виплатив 3,2 млрд гривень декретних.