Соцстрах підрахував витрати на виплату лікарняних

У період з січня по липень 2021 року по листах непрацездатності було виплачено понад 9 млрд грн, що на 65,8% більше ніж у той самий період 2020 року.
Йдеться про лікарняні, видані у зв'язку з хворобою (в тому числі COVID-19), травмою, самоізоляцією чи доглядом за хворою дитиною, повідомляє пресслужба Фонду соціального страхування (ФССУ).
В основному зростання кількості хворих пов'язане з пандемією коронавірусної інфекції, яка почалася в країні в 2020 році.
Як розраховуються виплати
Розмір компенсації через втрачений за час тимчасової непрацездатності заробіток, на яку можуть розраховувати українці, залежить від страхового стажу.
50% середньої заробітної плати отримують застраховані співробітники, що мають страховий стаж до 3 років;
60% середньої заробітної плати - мають страховий стаж від 3 до 5 років;
70% середньої зарплати - мають страховий стаж від 5 до 8 років;
100% середньої зарплати - працівники зі страховим стажем понад 8 років або при наявності пільг.
Як розраховуються виплати
Розмір компенсації через втрачений за час тимчасової непрацездатності заробіток, на яку можуть розраховувати українці, залежить від страхового стажу.
50% середньої заробітної плати отримують застраховані співробітники, що мають страховий стаж до 3 років;
60% середньої заробітної плати - мають страховий стаж від 3 до 5 років;
70% середньої зарплати - мають страховий стаж від 5 до 8 років;
100% середньої зарплати - працівники зі страховим стажем понад 8 років або при наявності пільг.
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