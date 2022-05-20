Соцстрах підрахував витрати на виплату лікарняних

21:35 16 серпня Київ, Україна

У період з січня по липень 2021 року по листах непрацездатності було виплачено понад 9 млрд грн, що на 65,8% більше ніж у той самий період 2020 року.

Йдеться про лікарняні, видані у зв'язку з хворобою (в тому числі COVID-19), травмою, самоізоляцією чи доглядом за хворою дитиною, повідомляє пресслужба Фонду соціального страхування (ФССУ).

"Майже 1,77 млн працівників за сім місяців звернулися за компенсацією доходу, втраченого за час тимчасової непрацездатності. Для порівняння: в минулому році за компенсацією звернулися 1,25 млн осіб - це на 41,6% менше", - йдеться в повідомленні.

В основному зростання кількості хворих пов'язане з пандемією коронавірусної інфекції, яка почалася в країні в 2020 році.



Як розраховуються виплати

Розмір компенсації через втрачений за час тимчасової непрацездатності заробіток, на яку можуть розраховувати українці, залежить від страхового стажу.



50% середньої заробітної плати отримують застраховані співробітники, що мають страховий стаж до 3 років;

60% середньої заробітної плати - мають страховий стаж від 3 до 5 років;

70% середньої зарплати - мають страховий стаж від 5 до 8 років;

100% середньої зарплати - працівники зі страховим стажем понад 8 років або при наявності пільг.