Соцдопомогу в Україні можна буде отримати онлайн

У Кабінеті Міністрів скоро розглянуть проєкт, представлений Міністерством соціальної політики та Міністерством цифрового розвитку. Цей проєкт дозволить оформляти всі необхідні документи для отримання соціальної допомоги онлайн. Також самі виплати можна буде отримувати в електронному вигляді.

Створення Єдиного соцреєстру заплановане на базі ПФУ, але він буде інтегрований також з іншими наявними в державі реєстрами. Мета - відмова від паперових заяв, економія часу, зменшення кількості візитів до соцпрацівників і ін. В електронній формі можна буде подати документи на допомогу при усиновленні дитини, допомогу при інвалідності та інше.

Національний банк підрахував, як падають доходи населення. Як повідомляється в звіті регулятора, зниження торкнулося практично всіх джерел доходів наших громадян. Виросла тільки соціальна допомога - завдяки тому, що уряд проіндексував допомоги по безробіттю, пенсійне забезпечення та інші види соцдопомоги.

Рада пропонує збільшити виплати при народженні дитини вдвічі. Виплати на дітей в Україні найближчим часом можуть бути подвоєні - таку пропозицію вніс Данило Гетманцев, глава фінкомітету ВРУ і народний депутат від «Слуги народу». Зокрема, він зазначив, що в 2013 році цифри були такими - за першу дитину нараховувалось 30 тис. грн, за 2-у - 60 тис. грн, а за 3-ю і далі - 120 тис. грн.