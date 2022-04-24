Соцпенсії скасують з 2021 року

15:24 26 листопада Київ, Україна

Нова постанова Кабінету Міністрів №1098 регулює виплати українцям, які не отримали необхідний трудовий стаж. Громадян 60 років без потрібного трудового стажу можуть позбавити соціальних виплат і соціальних пенсій.

Згідно із законом, щоб вийти на заслужений відпочинок в 60 років в 2020-му, потрібно мати не менше 27 років стажу. Якщо є від 17 до 27 років стажу, доведеться працювати до 63 років, а якщо пропрацювали 15-17 років - на пенсію підете не раніше 65 років.

Якщо у вас є 15 років стажу, але його не вистачає, щоб з 60 років отримувати пенсію, ви маєте право на соціальну виплату. При цьому варто відзначити, що такі виплати будуть призначати тільки до січня 2021-го. Після цього українці без стажу ризикують зовсім залишитися без допомоги.

Який розмір виплати?

Розмір соцпенсії повинен компенсувати різницю між тими доходами, які є, і прожитковим мінімумом для непрацездатних. Зараз це 1712 гривень. Якщо бюджет сім'ї не покриває цю цифру, то різницю покриють з бюджету. Якщо ж взагалі немає заробітку, то держава буде виплачувати повний прожитковий мінімум.

Хто може не отримати соцдопомогу?

Навіть якщо ситуація відповідає перерахованим умовам, але є другий автомобіль (мотоцикл), якщо площа житла перевищує 21 квадрат на людину плюс 10,5 квадрата на сім'ю, гроші платити не будуть.