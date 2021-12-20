Соціальні виплати в Україні перевірятимуть: Мінсоцполітики

Отримання субсидій та інших соціальних виплат українцями контролюватимуть. Для цього Міністерство соціальної політики України планує провести масову перевірку. Також планується підвищення виплат для сімей з дітьми.

В Україні мають намір провести ревізію в соціальні допомоги. Справа в тому, що попередні перевірки показали, що далеко не всі нужденні отримують цю допомогу. Про це в інтерв'ю розповіла міністр соцполітики Марина Лазебная.

За її словами, після окремої перевірки субсідіантов виявили факти неправомірного отримання на загальну суму понад 33,2 млн грн. В основному порушення були пов'язані з приховуванням зайнятості, купівлею авто, неповним декларуванням нерухомості. Відзначається, що нова перевірка чекає тих, у кого є ознаки високого рівня ризику скоєння порушень.

При цьому збільшиться допомога для сімей, в яких є діти, на 15-20%