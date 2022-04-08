Соціальні виплати матерям-одиначкам можуть урізати - Кабмін

Кабінет Міністрів України розглядає рішення про зменшення соціальних виплат. Цього разу мова йде про урізання соціальної допомоги матерям-одиначкам.

Вказується, що це буде стосуватися тих матерів, які зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні та протягом пів року не вийшли на роботу згідно з відповідним направленням центру.

У цьому випадку допомогу для таких жінок уріжуть на 50% в рамках першого етапу, а потім сума виплати може і зовсім скоротитися на 75%.

При цьому в разі отримання професійного навчання в тій чи іншій галузі, або ж відсутності пропозицій з боку центру - допомога залишиться колишньою. Нагадаємо, що з 1 липня в Україні перерахували деякі соціальні виплати у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму.