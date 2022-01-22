Знизилася ціна на "чорне золото"

11:02 15 вересень Київ, Україна

За даними Bloomberg, на ранок 15 вересня нафта марки Brent з постачанням у листопаді, за результатами торгів впала в ціні до 39,58 долара за барель, втрати склали 0,08%.

При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 37,25 долара за барель, втративши 0,03%.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни в Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію в найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.