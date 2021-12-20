Зниження вартості гривні в Україні

12:32 21 липень Київ, Україна

Зниження курсу гривні по відношенню до основних іноземних валют, які останній тиждень спостерігаються на валютному ринку (тільки за добу з 20 липня гривня просіла на 20 копійок по відношенню до долара) новий глава Нацбанку Кирило Шевченко назвав нормальним і не вимагає інтервенцій НБУ на міжбанківському валютному ринку .

"Ми не бачимо перетину граничного курсу, щоб НБУ реагував. Коливання нормальні. Підстав для того, щоб виходити немає", - зазначив Шевченко в ході прес брифінгу.

Про те, яким він бачить цей "граничний курс" Шевченко не уточнював. Був лаконічним: "Плаваючий курс - це незмінні принципи НБУ".

Тим часом, 21 липня НБУ поставив котирування продажу долара на міжбанківському валютному ринку на рівні 27,69 грн / долар. У порівнянні з першим банківським днем цього тижня понеділком, 20 липня, НБУ здешевив офіційний курс національної валюти по відношенню до долара на вівторок, 21 липня, більше ніж на 24 копійки - з 27,3606 грн / $ до 27,6011 грн / $.