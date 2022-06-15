Зниження показника ВВП України впало до 35-40% - НБУ

20:56 15 червня Київ, Україна

Економічні показники України поступово відновлюються. Найбільший спад був зафіксований у березні, а в травні, порівняно з минулим роком, спад ВВП сповільнився до 35-40%.



Про це повідомив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук на воркшопі з іноземними інвесторами.

"За оцінками НБУ , у березні ВВП впав на 44%, а у травні падіння скоротилося до 35-40%", – сказав Ніколайчук.



Заступник голови Нацбанку зазначив, що для оцінки ВВП можна покладатися лише на непрямі дані.



Говорячи про інфляцію, яка за підсумками травня у річному обчисленні досягла 18%, Миколайчук зазначив, що вона багато в чому визначається порушенням ланцюжків постачання та проблемами з логістикою.. Інфляція найвища у південних областях України, які частково окуповані, тоді як у західних регіонах вона найнижча і, по суті, дуже близька до рівня інфляції у сусідніх країнах.



Заступник голови НБУ оцінив інфляційні очікування населення на рівні близько 20%. За його словами, це був один із аргументів підвищення облікової ставки з 10% одразу до 25%, щоб забезпечити позитивні реальні ставки та знизити інфляційний тиск.



Нагадаємо, ВВП України, за оцінками Держстату, у першому кварталі 2022 року впав на 15,1% порівняно з першим кварталом 2021 року.



Світовий банк прогнозує зниження економіки України цього року на 45,1%, Нацбанк поки що утримується від точних оцінок, проте заявляє, що спад буде меншим за 30%.



Номінальний обсяг ВВП минулого року становив близько 200 млрд доларів.