Зниження комісії за платіжними картками поліпшить ситуацію в бізнесі

Український уряд зацікавлений в збільшенні операцій з грошових переказів з використанням банківських карток. Це стане можливим при зменшенні комісії до 1%. Це дасть можливість також зменшити витрати українських бізнесменів.

Відповідну поправку народні депутати від "Слуги народу" подали в законопроєкті №4364, зазначила Марія Мезенцева під час Нацради реформ.

"Коли ви платите за допомогою телефону або карткою - будь-який бізнес або навіть ФОП, у якого стоїть термінал, відраховує від 2 до 3% сумарної комісії. Комісія нараховується з ціни кожної покупки. Кава коштує 45 грн, відніміть 3%. На стільки менше отримає бізнес", - пояснила вона.

За її словами, витрати рітейлерів на оплату комісій в 2016 році склали понад 11,4 млрд грн, а в 2020 році - до 22, млрд грн.

"Це важливе питання стосується як мікробізнесу, нанобізнесу, що продають каву в маленькому рожевому равлику за 45 грн, так і великих рітейлерів. За часів пандемії, коли у нас записано в Нацстратегії, що ми йдемо до безготівкової економіки, яка повинна працювати онлайн, бачимо збільшення доходів комерційних банків за безготівковими платежами в три рази", - зазначила вона.

Так, банки збільшують прибуток завдяки безготівковим операціям з картками, зате бізнес платить за це з власного доходу.

Як зазначила Марія Мезенцева, обмеження комісії - це часткове виконання європейського регламенту, це наші зобов'язання в рамках Угоди про асоціацію.