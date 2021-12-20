Зниження комісії за платіжними картками поліпшить ситуацію в бізнесі

Український уряд зацікавлений в збільшенні операцій з грошових переказів з використанням банківських карток. Це стане можливим при зменшенні комісії до 1%. Це дасть можливість також зменшити витрати українських бізнесменів.
Відповідну поправку народні депутати від "Слуги народу" подали в законопроєкті №4364, зазначила Марія Мезенцева під час Нацради реформ.
За її словами, витрати рітейлерів на оплату комісій в 2016 році склали понад 11,4 млрд грн, а в 2020 році - до 22, млрд грн.
Так, банки збільшують прибуток завдяки безготівковим операціям з картками, зате бізнес платить за це з власного доходу.
Як зазначила Марія Мезенцева, обмеження комісії - це часткове виконання європейського регламенту, це наші зобов'язання в рамках Угоди про асоціацію.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі