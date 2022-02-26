Зниження ціни золота загальмувалося в очікуванні статистики про ВВП США

Вчора на торгах спостерігалося незначне уповільнення падіння показника ціни на золото, що пояснювалося станом очікування статистичної інформації про ВВП США. Ціна зберігалася на рівні "круглої" позначки в 1900 доларів за унцію, свідчать дані торгів.

Станом на 8.04 EEST червневі ф'ючерси на золото знижувалися в ціні на нью-йоркській біржі Comex на 0,11%, або на 2 долари - до 1899,2 долара за тройську унцію. Липневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 0,32% - до 27,788 долара за унцію.

Ціна на золото 25 травня вперше з 8 січня перевищила психологічну позначку 1900 доларів на тлі ослаблення інфляційних ризиків, що чинило тиск на долар і прибутковість держоблігацій США.

Хоча тренд зростання зберігається, золото готове до короткого періоду консолідації, вважають аналітики Oanda, яких цитує газета Wall Street Journal.

Важливою подією для ринків у четвер є публікація даних по ВВП США за перший квартал. Аналітики вважають, що Мінторг США поліпшить оцінку зростання до 6,5% з 6,4% в перерахунку на рік (якби ВВП чотири квартали поспіль зростав такими ж темпами).