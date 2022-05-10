"Зниження безробіття": про що мовчить статистика
20:23 10 серпня Київ, Україна
В Україні знизилася кількість громадян, які отримують допомогу по безробіттю, проте це сталося не шляхом зменшення рівня безробіття.
Таку думку в Facebook висловив економіст, ексміністр фінансів Ігор Уманський.
"Міфічне зниження безробіття. За даними статистики Мінекономіки, Державна служба зайнятості зафіксувала зниження кількості одержувачів допомоги з безробіття за рік на 36% - до 273 тис. осіб", - зазначив експерт.
За його словами, в міністерстві представили це як показник пожвавлення економіки.
"На перший погляд, так і є. Якщо менше одержувачів допомоги по безробіттю, то це свідчить про збільшення зайнятості. Але чому тоді Мінекономіки так і не скаже: "виросла зайнятість"? А тому, що вона не росла. Не сталося ніякого зменшення безробіття. Тому влада використовувала елегантне формулювання "пожвавлення". Кількість одержувачів допомоги скоротилася не через сплеск української економіки, а тому, що допомога по безробіттю у нас обмежена за часом виплат", - зазначив Уманський
За словами експерта, в 2020 багато українців звернулися за допомогою держави. Пройшов рік, і граничні терміни отримання грошей для більшості одержувачів минули.
"Тепер стає зрозуміло, що люди скоріше не знайшли довгоочікувану роботу, а втратили право отримувати допомогу від держави в складний для себе і країни період. Уряд часто говорить про створення нових робочих місць, але це крапля в морі катастрофічного безробіття", - заявив експерт.
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