РНБО вирішує питання про підвищення тарифів

Підвищення тарифів на газ і комунальні послуги - велика проблема для України. Це призводить не тільки до накопичення боргів у населення, але і до проблем на підприємствах. Високі заборгованості - це перший крок до погіршення економічної ситуації в країні.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля проаналізувати і направити до Апарату РНБО структуру власників всіх енергетичних і газових компаній в Україні. Про це йдеться в листі секретаря РНБО до прем'єра.
У документі повідомляється, про плани РНБО розглянути "питання щодо погіршення економічної ситуації в Україні через підвищення тарифів на комунальні послуги".
На цій підставі Данилов попросив прем'єр-міністра направити до Апарату РНБО інформаційно-аналітичний матеріал про структуру власників всіх в Україні:
- енергетичних компаній;
- енергопостачальних компаній і операторів систем розподілу електроенергії (колишні обленерго - ред.);
- газопостачальних і газозбутових компаній;
Крім того, Данилов попросив Шмигаля підготувати для РНБО матеріали про підвищення в Україні комунальних послуг і поліпшення держрегулювання на ринках газу, електроенергії та тепла.
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