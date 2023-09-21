Словаччина вивчає запропонований Україною план експорту зернових

08:36 21 вересня Київ, Україна

Словаччина вже вивчає український план дій щодо експорту сільськогосподарської продукції, і вважає його таким, який може бути ухвалено.

Про це заявив міністр сільського господарства та розвитку села Словацької Республіки Йозеф Біреш під час зустрічі з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським, йдеться на офіційному сайті Мінагрополітики.

Згідно з повідомленням пресслужби Мінагрополітики, співрозмовники обговорили питання співпраці в аграрній галузі між двома країнами, зокрема запропонований Україною Єврокомісії план дій щодо експорту української сільськогосподарської продукції.



Біреш нагадав, що Словаччина з початку повномасштабного вторгнення росії активно допомагає Україні, зокрема аграрному сектору. При цьому він наголосив на важливості взаємного розуміння питання експорту сільгосппродукції.



Сольський подякував колезі за підтримку Словаччиною України.



Міністри домовилися якнайшвидше доопрацювати план, а також координувати ситуацію та зберігати конструктивні відносини між країнами.