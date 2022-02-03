Чи слід чекати спаду цін на соціально значущі продукти у 2022 році?

10:57 01 лютий Київ, Україна





Яйця стали золотими: чи надовго?

Коли у грудні почалася ця неприємна тенденція, виробники пояснювали: подорожчали зерно, корми, виросла мінімалка, тому всі ці витрати необхідно закладати у вартість яєць. У грудні додалася ціна на електроенергію та газ. І ось, мовляв, і результат.



Чи варто очікувати на здешевлення яєць навесні, коли традиційно ціна на них знижується?



Економіст Олег Пендзін вважає: щоб це сталося – в ситуацію має втрутитися уряд: «Якщо ціни на газ для промислового птахівництва не буде стабілізовано, ціни на продукцію, включаючи яйця та м'ясо курятини, знову зростуть». Після комуналки шаленими темпами подорожчали продукти . Торік їхня вартість зросла до 60%. Антирекордсменами стали рослинна олія та цукор. Цього року стрімко пішла вгору ціна на яйця. Нині десяток коштує близько 40 – 50 гривень. І це при тому, що у сусідній Польщі за аналогічний продукт просять 28 гривень, а Іспанії – 34 грн.Коли у грудні почалася ця неприємна тенденція, виробники пояснювали: подорожчали зерно, корми, виросла мінімалка, тому всі ці витрати необхідно закладати у вартість яєць. У грудні додалася ціна на електроенергію та газ. І ось, мовляв, і результат.Чи варто очікувати на здешевлення яєць навесні, коли традиційно ціна на них знижується?Економіст Олег Пендзін вважає: щоб це сталося – в ситуацію має втрутитися уряд: «Якщо ціни на газ для промислового птахівництва не буде стабілізовано, ціни на продукцію, включаючи яйця та м'ясо курятини, знову зростуть».

Такою є думка і в Асоціації птахівників України. Ще у грудні вони звернулися до Кабінету Міністрів та попросили втрутитися у критичну ситуацію, зокрема – виділити дотації для цієї галузі.

"Птахівництво є одним із найбільших споживачів газу. За рік блакитне паливо подорожчало у 12 разів. Ми сподіваємося, що уряд буде здатний хоча б на три-чотири місяці запустити механізм", – розповів виконавчий директор Асоціації птахівників Сергій Карпенко.

Зараз Кабмін обмірковує, як вийти із глухого кута. Адже питання не лише у доходах бізнесу, а й у вартості яєць та курятини, що позначається на гаманці кожного українця.



Якщо уряд дотуватиме птахівників, то зниження цін ми зможемо відчути не раніше лютого 2022 року.



Несолодка ціна цукру

Одним із рекордсменів торішнього подорожчання був цукор. Його вартість із 13 гривень піднялася до 25. Тобто за рік ціна солодкої продукції зросла майже вдвічі.



Серед причин, які називали виробники цукру, – невеликі врожаї цукрових буряків, світове зростання цін, необхідність виплачувати більше зарплати працівникам. І всі ці причини можна було б враховувати, якби вартість солодкої продукції в Україні не була вищою, ніж на світових ринках.

2022 рік теж не прогнозує нічого втішного. Бо тепер до перерахованих вище причин додалася ще одна – різке подорожчання газу та дефіцит вугілля. Саме ці види палива використовуються у виробництві цукру.



Тож цього року, кажуть експерти, треба бути готовим до того, що цукор додасть у ціні ще 20%.

"Енергетична складова може досягати 60 - 70 відсотків у собівартості. Крім того, у 2022 році очікується зростання цін на мінеральні добрива, металопрокат, будівельні матеріали. Це також впливає на витрати при вирощуванні цукрових буряків та виробництво готової продукції», – пояснює керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

90% українського меду виїхало за кордон

А от стримати подорожчання меду не зможе ані парламент, ані уряд. Хоча цей продукт лише за минулий рік подорожчав у середньому на 25% порівняно з цінами 2020 року.



Така ситуація склалася тому, що з кожним роком дедалі більше меду вивозиться за кордон. Іноземні покупці готові платити велику ціну за якісну українську продукцію. Тож і на українському ринку вартість пішла вгору.



Щоб ви представляли масштаби, Україна увійшла до трійки світових експортерів меду. Минулого року 90% цієї продукції виїхало за кордон. Така ситуація з одного боку радує, а з іншого засмучує. Оскільки чим менше меду на нашому ринку, то вища його ціна. І це знову ж таки витягує додаткові кошти з нашого гаманця.





Крім проблеми масового вивезення українського меду на світовий ринок, зростання цін на продукцію бджільництва спровоковане підвищенням тарифів на енергоносії.

А ще не варто забувати про складні кліматичні умови, з якими зіткнулися бджолярі протягом останніх двох років.



Як же ми виживатимемо?

Нинішня влада, йдучи на вибори, обіцяла "кінець епохи бідності". Втім, українці з низьким рівнем доходів уже зараз до 60% своїх доходів витрачають на продукти. Плюсуйте ціну комунальних послуг – і на ліки вже нічого не залишається.



Щоб стримати шквал обурення народу, уряд не вигадав нічого кращого, як утримати ціни вручну», – шляхом держрегулювання. Зокрема, згідно з текстом законопроєкту № 6374, гранична торгова надбавка на соціальні харчові продукти, у тому числі і цукор, повинна становити не менше ніж 5% і не більше ніж 15% від відпускної ціни у виробника.



Такий крок народні депутати пояснили тим, що вартість деяких цих продуктів збільшувалася на прилавках на 50 – 70% щороку, починаючи з 2017-го. При цьому собівартість не зростала настільки суттєво.

«Ми сільгоспкраїна. Гречку, наприклад, із гуртових складів тиждень тому відпускали по 38 грн за кг, а ми бачили у магазині її по 70 грн. Вибачте, але не можна спекулювати на соціально значущих продуктах», – зауважив нардеп Дмитро Соломчук.

Крім того, Кабінет Міністрів дав доручення продавати блакитне паливо за зниженою ціною тим компаніям, які виробляють значні соціальні продукти. Проте ці компанії зобов'язані не піднімати ціни, наприклад, на хліб або яйця.



Але такі газові домовленості діятимуть до кінця квітня. Тож у травні-червні все одно доведеться чекати різкого подорожчання продуктів. Крім того, у економістів постає питання: а хто компенсує «Нафтогазу» недоотримані доходи із продажу блакитного палива?



Ще один варіант, «щоб не померти з голоду», – продуктові картки. Їх планують видавати українцям із низьким рівнем доходу. Гроші з цих карток можна буде витратити тільки на чітко визначені харчові продукти. Але знову ж таки питання: якщо гроші на ці картки надходитимуть із державного бюджету, в якому й так не вистачає коштів ні на пенсії, ні на субсидії, хіба це вирішення проблеми бідності? Звичайно, ні.