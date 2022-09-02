Сланцеві компанії США готуються збільшити постачання нафти

08:43 28 липня Київ, Україна

США завершать практику вивільнення нафти зі стратегічних резервів, як і заплановано, цієї осені. Щоб замінити нафту, що надходить із резервів, Білий дім домовився з топменеджерами корпорацій, що видобувають, про суттєве збільшення видобутку нафти в найближчі місяці.

Про це повідомив в інтерв'ю Yahoo News спецпредставник Білого дому з енергетики Амос Хохштайн.

За його словами, до кінця року американська нафтова промисловість додасть на ринок від 0,8 до 1 млн барелів додаткових щоденних поставок.



Зараз США видобувають 11,9 млн барелів на добу і займають перше місце у світі. На піку, у листопаді 2019 року, виробництво нафти в Штатах досягало майже 13 млн барелів на день, після чого обвалилося на тлі пандемії до 9,7 млн барелів на добу і повільно відновлюється відтоді. За останній рік американські нафтовики додали 600 тисяч барелів до щоденного видобутку, але після угоди з Білим домом різко збільшать темп. У результаті загальне виробництво нафти США може повернутися до рекордного.



Додатковий видобуток, за словами Хохштайна, замінить нафту, яка зараз надходить із стратегічного резерву палива. Державні американські сховища були розкриті у квітні, і з того часу Байден авторизував продаж 180 млн барелів, з яких 125 млн вже реалізовано, а 70 млн — надійшли кінцевим споживачам. У вівторок Білий дім оголосив про додатковий продаж 20 млн стратегічних барелів, наголосивши, що вони підуть як на внутрішній ринок, так і на експорт.



Американські енергоносії потрібні Європі, яка переживає безпрецедентний газовий голод, стрибок цін на електроенергію та готується до повного ембарго на нафту з росії.

«Сталося те, чого ми найбільше боялися», — заявив CNN чиновник адміністрації Байдена, коментуючи газовий демарш «Газпрому», який скоротив постачання до Європи до мінімуму з кінця 1970-х років.

За словами джерел CNN, у Білому домі побоюються, що вакханалія на європейському газовому ринку потягне вгору ціни і в США. Щоб знайти вирішення проблеми, Хохштайн із делегацією чиновників вирушив на переговори до Брюсселя та Парижа, куди одночасно прибув із візитом спадковий принц Саудівської Аравії Абдулазіз бен Сальман.



Із саудитами США вдалося домовитися про збільшення видобутку нафти, хоча рішення ще не стало публічним і має бути оформлене на засіданні ОПЕК+ на початку серпня. Саудівська нафта тим часом уже тече до Європи в рекордних обсягах: понад 1 млн барелів на добу надійшло трубопроводом Sumed, що проходить через Єгипет і дублює Суецький канал. З початку року ці поставки зросли майже вдвічі, а їхній обсяг близький до рекордного. Більше саудівської нафти ЄС купував лише під час цінової війни квітня 2020 року.