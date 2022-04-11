Скільки заробляють бухгалтери в Україні - інфографіка

У п'ятницю в Україні відзначається День бухгалтера. Наші журналісти напередодні вирішили промоніторити ринок праці на предмет цієї вакансії. Скільки хочуть заробляти фахівці і скільки платять роботодавці - докладніше про ситуацію на ринку.

Ринок праці бухгалтерів в липні - це ринок роботодавця. Середній конкурс в категорії становить 4.5 людини на одне робоче місце.

Середня заробітна плата фахівця (по Україні), за даними аналітиків, становить близько 14 тис. грн:

при цьому 44% роботодавців (в основному це малий і середній бізнес, міста з населенням менше 50 тис. жителів) пропонують бухгалтерам компенсацію від 10.9 тис. грн;

ще 30% (в основному це роботодавці з міст з населенням 50 тис. +) пропонують заробітну плату від 14.6 тис. грн;

бухгалтери з міст з населенням понад 100 тис. жителів можуть розраховувати на компенсацію від 18.2 тис. грн. Зарплата бухгалтера в столиці починається від 21.9 тис. грн.

Більшість претендентів шукають роботу в Києві або великих обласних містах (71% всіх резюме категорії). Зарплатні очікування кандидатів і пропозиції роботодавців практично збігаються.