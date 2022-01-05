Скільки водіїв заплатили штрафи за неправильне паркування у Києві за місяць

17:17 05 січень Київ, Україна





Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.



Це на 1,140 мільйона гривень менше, ніж у листопаді 2021 року.



При цьому зросла кількість евакуацій - 1776 за грудень проти 1178 за листопад і 934 за жовтень 2021 року.



У грудні кияни заплатили за паркування 3,169 мільйона гривень. Це на 20% більше, ніж у листопаді 2021-го та на 38% більше, ніж у жовтні. У Києві за останній місяць 2021 року 14437 водіїв сплатили штрафи на загальну суму 4,613 мільйона гривень за неправильне паркування.Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.Це на 1,140 мільйона гривень менше, ніж у листопаді 2021 року.При цьому зросла кількість евакуацій - 1776 за грудень проти 1178 за листопад і 934 за жовтень 2021 року.У грудні кияни заплатили за паркування 3,169 мільйона гривень. Це на 20% більше, ніж у листопаді 2021-го та на 38% більше, ніж у жовтні.

У липні 2021 року в Києві затвердили нові паркувальні зони та підвищили плату за паркування. З 1 по 16 липня тривав так званий «період лояльності»: інспектори не штрафували, а лише розповідали водіям про нові тарифи та способи оплати. З 19 липня нова система паркування повноцінно запрацювала, водіїв почали штрафувати.