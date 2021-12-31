Скільки українці платять за утримання Кабміну

Кабінет Міністрів України обійдеться кожному українцю в 159 гривень. Такі висновки зробили наші журналісти, порахувавши кількість грошей, необхідних для підтримки роботи господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ. Державний бюджет виділяє на утримання відомства 2,5 млрд гривень.

Чимало грошей йде на освітлення діяльності Кабміну в ЗМІ:

1,9 млн витратять у 2021 році на комунікацію з громадськістю та ЗМІ;

12,1 млн грн піде на друк газети «Урядовий кур'єр» (тираж в 2021 році - 3 млн 581,5 тис. примірників).

Крім того, КМУ планує провести 350 заходів, середня вартість одного становить 6,1 тис. грн. А ось офіційних заходів за участю вищих посадових осіб буде аж 400, на це планується витратити 20,8 млн грн. Ще 86,7 млн грн коштує транспортне обслуговування офіційних делегацій для урядових заходів.

Також уряд запланував 139 візитів за кордон, на це витратять 24 млн 894 тис. грн. Відрядження одного працівника в середньому коштує 51,3 тис. грн.

Утримання Будинку уряду в цьому році обійдеться в 121 млн 366,2 тис. грн. З них 32,7 млн грн потрібні для проведення капітального ремонту будівлі та інших адміністративних споруд.