Скільки коштує плодоовочева продукція на 21 червня в Україні

21 червня експерти в аграрній сфері заявили, що циклон, який поливає дощами Україну, стихає, а значить - пропозиція овочів і фруктів скоро збільшиться. Однак попри позитивну тенденцію і прогноз, плодоовочева продукція на сьогодні має високу ціну.

З учорашнього дня ще на 1 грн/кг подорожчала картопля, до 11-13 грн/кг і на 2 грн/кг - морква - 20 грн/кг. Фермери подорожчання пояснюють тим, що ці овочі важко викопувати з розмоклої землі.

На найбільш гуртовому фермерському ринку півдня України «Неждана», що в селі Великі Копані Херсонської області, значна пропозиція томатів, ціни на які продовжують знижуватися з 27-28 грн/кг до 24-27 грн/кг. Причому і червоні, і рожеві томати коштують однаково.

Продовжують дешевшати кабачки: з 4-6 грн/кг до 4-5 грн/кг. Огірки, навпаки, дорожчають з 7-8 грн/кг до 10-13 грн/кг. Буряк продають по 25-26 грн/кг. Черешня подорожчала з 30-35 грн/кг до 50-55 грн/кг.