Скільки з моменту початку війни українці задонатили на ЗСУ

З початку повномасштабної війни на рахунки НБУ, United24, "Повернись живим" та фонд Притули задонатили понад 33,96 млрд грн.
Про це інформує Опендатабот.
На рахунки донатили як українці, так і іноземці.
Найбільший внесок – 15,8 млрд – було зібрано на рахунки НБУ за три місяці: з 24 лютого до 5 травня.
United 24 за 8 місяців роботи, з травня до грудня, зібрав 8,6 млрд грн. 81% від суми (7 млрд грн) фонд направив на ЗСУ. Понад 1,1 млрд грн або 13% було спрямовано на медичну допомогу і 6% або 0,5 млрд грн, — на відновлення країни.
Пік донатів на ЗСУ припав на липень – тоді українці пожертвували фонду 2,2 млрд грн.
Фонд "Повернись живим" з 24 лютого зібрав 5,6 млрд грн. Найбільшу суму – 1,6 млрд грн – задонатили у березні. З того часу, в середньому, фонд збирав близько 350 мільйонів гривень на місяць.
Фонд Притули з початку повномасштабного вторгнення рф зібрав близько 4 млрд грн. У жовтні кількість пожертв зросла більш ніж утричі на місяць і сягнула 658 мільйонів гривень.
Про це інформує Опендатабот.
На рахунки донатили як українці, так і іноземці.
Найбільший внесок – 15,8 млрд – було зібрано на рахунки НБУ за три місяці: з 24 лютого до 5 травня.
United 24 за 8 місяців роботи, з травня до грудня, зібрав 8,6 млрд грн. 81% від суми (7 млрд грн) фонд направив на ЗСУ. Понад 1,1 млрд грн або 13% було спрямовано на медичну допомогу і 6% або 0,5 млрд грн, — на відновлення країни.
Пік донатів на ЗСУ припав на липень – тоді українці пожертвували фонду 2,2 млрд грн.
Фонд "Повернись живим" з 24 лютого зібрав 5,6 млрд грн. Найбільшу суму – 1,6 млрд грн – задонатили у березні. З того часу, в середньому, фонд збирав близько 350 мільйонів гривень на місяць.
Фонд Притули з початку повномасштабного вторгнення рф зібрав близько 4 млрд грн. У жовтні кількість пожертв зросла більш ніж утричі на місяць і сягнула 658 мільйонів гривень.
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