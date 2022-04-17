Скільки повинні платити українцям на батьківщині, щоб покінчити з трудовою міграцією

14:02 21 липня Київ, Україна

На думку міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, "перемогти" трудову міграцію можна, якщо заробітна плата в Україні буде хоча б 18 000 гривень.

Про це Чернишов розповів під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Трудові ресурси".

"Наприклад, якщо український ринок праці в західних регіонах, а у нас середня заробітна плата відрізняється по регіонах, буде вище ніж 15 тис. грн, наприклад - 18 тис., то питання трудової міграції майже буде вирішене. Людина повинна працювати на Батьківщині, бути з сім'єю, розвиватися професійно і особисто - це зрозуміло", - сказав глава міністерства.

За словами Чернишова, експерти та фахівці говорять про те, що Україна вже близька до того середнього рівня зарплати, коли може бути конкурентоспроможною.

"Як нам конкурувати з цим ринком праці? Ми розуміємо, що в разі такого вибору критерії: перший, на мій погляд, це довіра до країни, другий - рівень заробітної плати і можливості реалізації. Що стосується довіри до країни і рівня заробітної плати, то ми все розуміємо, про що йде мова, ми розуміємо, що люди їдуть тому, що мають пропозиції отримати більшу заробітну плату або взагалі її отримати, ми звикли порівнювати заробітну плату в Україні і, наприклад, в Польщі, зіставляючи тільки абсолютні величини", - підсумував міністр.

Раніше перший віцепрем'єр - міністр економіки Олексій Любченко заявив, що середній вік українського заробітчанина становить 30-40 років. За експертними оцінками, Україну щорічно покидають від 2 до 3 млн громадян.