Скільки коштуватиме Україні поточна енергокриза?

За найскромнішими підрахунками, енергетична криза, що розгортається в Україні, коштуватиме державі $10 млрд.
Про це заявив екс-прем’єр Володимир Гройсман.
Гройсман уточнив, що підписаний владою на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади меморандум про непідняття тарифів на гарячу воду та опалення є маніпуляцією влади. Фактично поклавши на органи місцевого самоврядування зобов'язання не підвищувати тарифи на опалення, влада вирішила заплатити за газ грошима платників податків, які залишаються в місцевих бюджетах.
Про це заявив екс-прем’єр Володимир Гройсман.
Гройсман уточнив, що підписаний владою на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади меморандум про непідняття тарифів на гарячу воду та опалення є маніпуляцією влади. Фактично поклавши на органи місцевого самоврядування зобов'язання не підвищувати тарифи на опалення, влада вирішила заплатити за газ грошима платників податків, які залишаються в місцевих бюджетах.
Політик нагадав, що чинна влада мала всі можливості запасти в сховищах газ для проходження опалювального сезону, коли він коштував значно дешевше, проте не зробили цього. На думку Гройсмана, для подолання поточної кризи необхідно максимально концентруватися на 4 напрямках.
1. Збільшити видобуток власного газу
2. Провести масштабну енергетичну модернізацію.
3. Зробити кроки для підтримки промисловості, яка найбільше залежить від вартості газу
4. Запустити програму захисту населення через магнетизацію субсидій.
2. Провести масштабну енергетичну модернізацію.
3. Зробити кроки для підтримки промисловості, яка найбільше залежить від вартості газу
4. Запустити програму захисту населення через магнетизацію субсидій.
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