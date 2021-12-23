Скільки коштуватиме Україні поточна енергокриза?

17:46 22 грудень Київ, Україна





Про це заявив екс-прем’єр Володимир Гройсман.



Гройсман уточнив, що підписаний владою на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади меморандум про непідняття тарифів на гарячу воду та опалення є маніпуляцією влади. Фактично поклавши на органи місцевого самоврядування зобов'язання не підвищувати тарифи на опалення, влада вирішила заплатити за За найскромнішими підрахунками, енергетична криза, що розгортається в Україні, коштуватиме державі $10 млрд.Про це заявив екс-прем’єр Володимир Гройсман.Гройсман уточнив, що підписаний владою на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади меморандум про непідняття тарифів на гарячу воду та опалення є маніпуляцією влади. Фактично поклавши на органи місцевого самоврядування зобов'язання не підвищувати тарифи на опалення, влада вирішила заплатити за газ грошима платників податків, які залишаються в місцевих бюджетах.

«Замість того, щоб 4% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) спрямувати на розвиток, вони цими коштами платять за газ, намагаючись компенсувати власні факапи», – обурився Гройсман.

Політик нагадав, що чинна влада мала всі можливості запасти в сховищах газ для проходження опалювального сезону, коли він коштував значно дешевше, проте не зробили цього. На думку Гройсмана, для подолання поточної кризи необхідно максимально концентруватися на 4 напрямках.

1. Збільшити видобуток власного газу

2. Провести масштабну енергетичну модернізацію.

3. Зробити кроки для підтримки промисловості, яка найбільше залежить від вартості газу

4. Запустити програму захисту населення через магнетизацію субсидій.