Ситуація в світі змушує трейдерів вкладати кошти в золото

Несподіваними наслідками обернулася ситуація з пандемією коронавируса в світі. Дипломатичний скандал між Америкою і Китаєм, який привів до обопільного закриття консульств в цих країнах, вплинув на ринок дорогоцінних металів. Як повідомило сьогодні, 27 липня, агентство Інтерфакс , вартість золота на світовому ринку зросла до рекордного максимуму.

Так, серпневі контракти на золото на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) подорожчали на 1,64% - до $ 1928,7 за унцію. Попередні торги котирування завершили на історичному максимумі в $ 1897,5 за унцію.

Ціни на срібло також продовжують підйом і перевищили рівень в $ 24 за унцію. До 9:20 за Києвом в понеділок котирування вересневих контрактів виросли на 6,24% - до $ 24,28 за унцію.

Зростанню попиту на дорогоцінні метали, в тому числі сприяють тривоги інвесторів з приводу наслідків загострення протиріч між США і Китаєм.

Нагадаємо, МЗС Китаю оголосив про закриття генерального консульства США в Ченду в минулу п'ятницю. Зовнішньополітичне відомство назвало вимоги КНР про закриття американського диппредставництва в Ченду законним і необхідним відповіддю на закриття генконсульства Китаю в Х'юстоні. Відповідальність за ситуацію, що виникла повністю лежить на Вашингтоні, підкреслив Пекін.